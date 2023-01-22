مصر.. إخلاء سبيل "محامي مطروح" بعد تصعيد نقابتهم
قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المحامين الـ6 الذين عرفوا إعلاميًا بـ"محامي مطروح"، بعد حكم بحبسهم لعامين.
وكان هؤلاء قد اتهموا "بالاعتداء على موظف داخل محكمة"، ما دفع نقابة المحامين المصريين إلى تعليق عملها أمام جميع محاكم الجنايات في البلاد لأجل غير مسمى اعتراضا على الحكم.
كما قررت محكمة "جنح مستأنف مطروح"، التي أصدرت قرار إخلاء سبيل المحامين المدانين، وحجز الحكم في الاستئناف على الحبس سنتين، لجلسة 5 شباط/فبراير المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، توافد مئات المحامين المصريين، على محكمة مطروح الابتدائية، قبل الجلسة، تضامنًا مع زملائهم المحبوسين.
وترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين التي اتخذت قرارًا بتعليق عمل المحامين أمام محاكم الجنايات، عن زملائهم المحبوسين.
وضمت اللجنة التي ترأسها النقيب العام عبدالحليم علام، كلًا من أعضاء مجلس النقابة، ونقباء النقابات الفرعية، بينهم مجلس نقابة مطروح، إضافة إلى محامين بالنقض.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 5 كانون الثاني/يناير، حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر في محكمة مطروح التي تقع على بعد 240 كم غرب محافظة الإسكندرية شمال البلاد، للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت.
وحسب التحقيقات، رفض حينها السكرتير إطلاع المحامي على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي في المحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.
ودفع ذلك أحد قضاة المحكمة بكتابة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتجت عنها إصابة الموظفين، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الـ6 والموظفين وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بإحالة المحامين إلى المحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، بينما أخلت سبيل الموظفين.
وقضت محكمة "أول درجة" يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري، بحبس المحامين الـ6 لمدة عامين مع الشغل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة عامين، ما دفع نقابة المحامين إلى إعلان إضراب وتعليق العمل أمام محاكم الجنايات في البلاد اعتراضًا على حكم حبس المحامين الذين جرى إخلاء سبيلهم اليوم.