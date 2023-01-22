مصر.. إخلاء سبيل "محامي مطروح" بعد تصعيد نقابتهم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 5 كانون الثاني/يناير، حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر في محكمة مطروح التي تقع على بعد 240 كم غرب محافظة الإسكندرية شمال البلاد، للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت.

وحسب التحقيقات، رفض حينها السكرتير إطلاع المحامي على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي في المحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.

ودفع ذلك أحد قضاة المحكمة بكتابة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتجت عنها إصابة الموظفين، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الـ6 والموظفين وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بإحالة المحامين إلى المحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، بينما أخلت سبيل الموظفين.

وقضت محكمة "أول درجة" يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري، بحبس المحامين الـ6 لمدة عامين مع الشغل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة عامين، ما دفع نقابة المحامين إلى إعلان إضراب وتعليق العمل أمام محاكم الجنايات في البلاد اعتراضًا على حكم حبس المحامين الذين جرى إخلاء سبيلهم اليوم.