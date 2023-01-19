"المحامين المصريين" تصعد ردا على حبس "محامي مطروح"

قررت نقابة المحامين المصريين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، اعتباراً من اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى.

جاء ذلك رداً على الحكم الصادر الأربعاء، بحق 6 محامين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محامين مطروح"؛ لاتهامهم بالتعدي على موظفين بالمحكمة.

واعتبرت النقابة أن هناك ما وصفته بـ"الإصرار غير المفهوم، على حبس الزملاء احتياطيًا، والتعجل غير المبرر في إحالتهم للمحاكمة"، بحسب تعبيرها.