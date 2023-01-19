"المحامين المصريين" تصعد ردا على حبس "محامي مطروح"
قررت نقابة المحامين المصريين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، اعتباراً من اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى.
جاء ذلك رداً على الحكم الصادر الأربعاء، بحق 6 محامين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محامين مطروح"؛ لاتهامهم بالتعدي على موظفين بالمحكمة.
واعتبرت النقابة أن هناك ما وصفته بـ"الإصرار غير المفهوم، على حبس الزملاء احتياطيًا، والتعجل غير المبرر في إحالتهم للمحاكمة"، بحسب تعبيرها.
وقررت نقابة المحامين المصريين إزاء ذلك "تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى".
كما قررت "الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة".
وبينت أن الاجتماع سيبحث "اتخاذ إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير، والنظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ".
وكانت الأزمة قد نشأت في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد وقوع تشابك بالأيدي بين محامين وموظفين بمحكمة مرسى مطروح بمصر.
وقضت محكمة جنح مطروح، يوم الأربعاء، بحبس المحامين الستة، عامين مع الشغل، وسنتين مراقبة.