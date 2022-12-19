مصر تدرج 19 شخصا على قوائم الإرهابيين في قضية "الأهرامات الثلاثة"

وبحسب الجريدة الرسمية في مصر، ضمت قائمة المتهمين في القضية كلا من "أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال، وأحمد خالد أبو بكر".

كما ضمت القائمة "مصطفى محمود أحمد، وموسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة، ويوسف محمد المرسي، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، وأحمد صالح، وعلي عاطف، ومحمود عبد القادر".

واستند القرار إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وقرار الإدراج رقم 9 لسنة 2021 بخصوص قرارات إدراج الإرهابيين الصادر من محكمة الجنايات المصرية، بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".

وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت حكما في طعن المتهمين بقضية "الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات.