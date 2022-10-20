بينهم فتاة.. عفو رئاسي عن 35 ناشطًا سياسيًا في مصر

أطلقت السلطات المصرية، اليوم الخميس، سراح 35 ناشطًا سياسيًا، بينهم فتاة، من المحبوسين على ذمة قضايا رأي خلال السنوات الماضية.

وأعلن طارق العوضي، أحد أشهر المحامين في مصر وعضو لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل النشطاء بعد التنسيق مع النائب العام، ووزير الداخلية، وذلك بعد دراسة الحالات، والالتماسات المقدمة من ذوي النشطاء.

وقال العوضي في بيان رسمي إن لجنة العفو تعمل على دمج المفرج عنهم وإعادتهم إلى عملهم وتوفير فرص عمل لهم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قوائم جديدة للإفراج عن قوائم جديدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وأخلت السلطات المصرية، مؤخرًا، سبيل عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر من بينهم: المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس حركة "لا لبيع مصر"، والصحفي حسام مؤنس، القيادي بالتيار الشعبي، الذي استقبله حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، والمخرج المصري خالد يوسف، على أبواب السجن، والفنان طارق النهري، والصحفي هشام فؤاد وآخرين.