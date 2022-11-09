مصر ترفض بيان "مفوضية حقوق الإنسان" بشأن الناشط علاء عبد الفتاح

رفضت مصر، يوم الأربعاء، بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي تطالب فيه بـ"الإفراج الفوري" عن الناشط علاء عبد الفتاح، و"تقديم العلاج الطبي اللازم له".

وكان عبد الفتاح صعّد إضرابه عن الطعام منذ انعقاد قمة الأطراف للمناخ "cop27" في شرم الشيخ مطلع الأسبوع الجاري، بحسب المفوضية.

وأعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها لما أدلت به المفوضية في بيانها أمس الثلاثاء، وأكدت أن "مضمونه يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

واعتبرت البعثة في بيان وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل"، "إهانة غير مقبولة"، وانتهاكا "لمبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي".

وقال البيان: "يبدو أن المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد حث الحكومة المصرية، على الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وتقديم العلاج الطبي اللازم له، بعد أن صعّد إضرابه عن الطعام منذ انعقاد قمة الأطراف في شرم الشيخ.

وأعرب تورك عن أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن "حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون".

وأضاف: "حياة عبد الفتاح في خطر، فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ".

ودعا السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم المحتجزون قبل المحاكمة والمدانون ظلما، على حد وصفه.