أستراليا وكندا ونيوزيلندا: ندعم وقف إطلاق نار دائم وعاجل في غزة

أصدر رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء، عبروا فيه عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة صوب وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وعن قلقهم أيضا إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في القطاع.

وقال البيان: "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار في غزة لا يمكن أن يكون أحادي الجانب ولا بد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية".