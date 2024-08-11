ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين اليوم الأحد، أن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تقوم بذلك خلال أيام، وفق رويترز.

وأضاف الموقع أن الهجوم سيكون ردا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو تموز. ولم تعلن إسرائيل، أو تنف مسؤوليتها عن الحادث.

ويأتي ذلك وسط ترقب عالمي لهجوم إيراني واسع على إسرائيل كرد انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران قبل أيام.

وتزايدت الدعوات الصادرة من دول المنطقة والعالم إلى مواطنيها؛ لحثهم على مغادرة الأراضي اللبنانية فورًا، وسط مخاوف من اشتعال حرب إقليمية متعددة الأطراف.