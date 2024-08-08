عاجل

القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يؤكد على وجوب مواجهة إسرائيل بشكل "حاسم"
logo
العالم العربي

إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في "حماس" نائل سخال

إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في "حماس" نائل سخال
جنود إسرائيليون في قطاع غزةالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
08 أغسطس 2024، 6:30 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اغتيال القيادي في حركة حماس، نائل سخال، الذي أُطْلِق سراحه خلال صفقة شاليط.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر "إكس" أن الجيش "قام بتصفية المسؤول الكبير في حماس نائل سخال"، وأشار أن ذلك تم في غارة مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، وأن العملية "تمت في 7 يوليو/ تموز إثر مهاجمة هدف مرصود في قطاع غزة، يوجد فيه نائل سخال، حيث أصيب بجروح نتيجة الغارة، وبعد عدة أيام وردت تقارير عن تصفيته".

أخبار ذات علاقة

من هو القيادي في حزب الله "عبد علي" الذي اغتالته إسرائيل؟

وأكد أن "تصفية سخال تأتي ضمن إستراتيجية أوسع لمواجهة التهديدات الأمنية من قبل حركة حماس".

 

حرب غزةطوفان الأقصىاتفاق السلام البحريني الإسرائيليحركة حماس

أخبار ذات صلة

من هو رئيس الوزراء التونسي الجديد؟
من هو رئيس الوزراء التونسي الجديد؟
مصدر لـ"إرم نيوز": رصد عشرات المسيّرات الإيرانية تجوب الحدود مع العراق
مصدر لـ"إرم نيوز": رصد عشرات المسيّرات الإيرانية تجوب الحدود مع العراق
واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في اعتداء جنودها "جنسيا" على فلسطينيين
واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في اعتداء جنودها "جنسيا" على فلسطينيين
وزير الداخلية مديرا لحملة الرئيس.. قرار يثير الجدل في الانتخابات الجزائرية
وزير الداخلية مديرا لحملة الرئيس.. قرار يثير الجدل في الانتخابات الجزائرية
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC