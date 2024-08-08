إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في "حماس" نائل سخال

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اغتيال القيادي في حركة حماس، نائل سخال، الذي أُطْلِق سراحه خلال صفقة شاليط.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر "إكس" أن الجيش "قام بتصفية المسؤول الكبير في حماس نائل سخال"، وأشار أن ذلك تم في غارة مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، وأن العملية "تمت في 7 يوليو/ تموز إثر مهاجمة هدف مرصود في قطاع غزة، يوجد فيه نائل سخال، حيث أصيب بجروح نتيجة الغارة، وبعد عدة أيام وردت تقارير عن تصفيته".

وأكد أن "تصفية سخال تأتي ضمن إستراتيجية أوسع لمواجهة التهديدات الأمنية من قبل حركة حماس".