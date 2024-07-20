كشف موقع "واللا" العبري النقاب عمّا أسماه بـ"كنز استخباراتي" عثر عليه الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في قطاع غزة، أصاب الاستخبارات الإسرائيلية بـ"مفاجأة كبرى".

ويوفر هذا "الكنز" فرصة لإسرائيل لفهم كيف تحولت الذراع العسكرية لحماس، كتائب عز الدين القسام إلى "جيش محترف" في السنوات الأخيرة، دون علم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

الموقع ذكر السبت أن هذا "الكنز الاستخباري يحتوي على كم كبير للغاية من الوثائق والملفات والحواسيب، والهواتف النقالة والكتب وقوائم بالمعدات وخرائط سرية وتوجيهات".

ولم تترك تلك الوثائق أي زاوية إلا وحرصت على وضع توجيهات بشأنها لإرشاد عناصر الحركة، ومن ذلك ما يمكن فعله لو وقع فرد من حماس في الأسر.

ومن ثم وجد الموقع أن النتيجة بعد تحليل بعض تلك الوثائق حتى الآن، هي أن ذراع حماس العسكرية "تحولت إلى جيش محترف وقوي دون علم أجهزة الاستخبارات في إسرائيل".

لا اجتهادات فردية

الموقع نشر العديد من الصور التي توضح جانبًا من هذه الوثائق، وتظهر مدى تنظيم الذراع العسكرية لحماس وعملها بشكل علمي مدروس.

وتوضح الوثائق كيف أن العمليات الهجومية أو إطلاق الصواريخ التي تباشرها عناصر القسام لم تكن قائمة على اجتهادات فردية، إنما بناءً على توجيهات وملاحظات دقيقة والتزام بتعليمات القادة الميدانيين.

وتكشف الوثائق جانبًا من التعليمات التي انعكست على الحرب الدائرة حاليًا، بما في ذلك خلال استهداف الآليات والمدرعات وناقلات الجند بالصواريخ المحمولة على الكتف أو قذائف آر بي جي، والتي ورد بشأنها أنه "على المقاتل الحفاظ على بناء عضلي قوي لمنطقة العنق والكتفين، لتمكينه من البقاء في وضعية عمودية لأكبر فترة ممكنة لحين الانتهاء من الإطلاق"، وهذا مجرد مثال.

نظام دقيق

وكشفت الوثائق التي عثرت عليها إسرائيل أن كتائب القسام كانت تعمل وفق نظام إداري دقيق، وتسجل بروتوكولات الاجتماعات التي تعقدها، ولديها قوائم بالأسلحة المقدمة لكل فرد باسمه، ونظام دقيق في مسيرة اتخاذ القرارات على مستويات القيادة العليا والأدنى.

ومن بين الوثائق التي سربها الموقع ما يتعلق حتى بالتوجيهات الخاصة بالتصوير العسكري تحت سطح البحر، وشرح حول طبيعة بحر غزة وكيفية التعامل مع كونه يمتلئ بالشوائب والأوساخ والطحالب التي تعيق الرؤية.

ولم تغفل التعليمات حتى عن طرق تصوير المواقع الحساسة للجيش الإسرائيلي وكيفية تكبير الصورة والحفاظ على جودتها وفق أسس علمية محترفة، أضف إلى ذلك شروحات حول معدات السلامة الخاصة بالفرد المصور العسكري.

المعلومات التي وردت في كتب الإرشادات الخاصة بحماس شملت أيضًا طريقة عمل عناصر الحركة في دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والأردن ومصر وغيرها، بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، وكذلك وثائق بشأن طبيعة تركيبة السكان في كل دولة.

أخبار ذات علاقة "كتابات على الجدران وعلامات سرية".. هكذا تقاتل حماس في غزة

مفاجأة للاستخبارات الإسرائيلية

الموقع بيَّن أن تحليل المعلومات الوفيرة التي وصفها بأنها "جبال من الوثائق" التي حصلت عليها إسرائيل من داخل غزة يتيح فهم منطق حماس وطريقة عملها وأسرارها وحل الألغاز التي أحاطت بها، ومسيرة اتخاذ القرارات إضافة إلى إستراتيجية الحركة.

وليس هذا فقط فالموقع يرى أن الفهم العميق لهذه الوثائق يمكن إسرائيل من "تفكيك حماس من الداخل" وفق مصدر أمني تحدث للموقع العبري.

التقديرات الإسرائيلية طوال السنوات الماضية كانت أن ذراع حماس العسكرية أصبحت أقرب إلى جيش نظامي ولكن الوثائق كشفت أنها تحولت إلى جيش محترف، لديه وحدات خاصة ذات كفاءة وفصائل وكتائب وألوية ومستويات تدريب مرتفعة ومعدات قتالية وذخائر.

مصادر أمنية أخبرت الموقع أن مستوى التنظيم الذي كشفته الوثائق أصاب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بـ"مفاجأة كبرى"، وأن مئات أو حتى آلاف التحقيقات التي كانت إسرائيل ستجريها مع قيادات أو أفراد حماس لم تكن لتوفر تلك المعلومات حول الحركة.