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العالم العربي

أمريكا تعلن تدمير رادار ونظام صواريخ للحوثيين في اليمن

أمريكا تعلن تدمير رادار ونظام صواريخ للحوثيين في اليمن
إقلاع طائرة حربية لقصف مواقع حوثيةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
21 أغسطس 2024، 8:43 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء الأربعاء، تدمير رادار ونظام صواريخ لميليشيا الحوثيين في اليمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت سنتكوم، في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير نظام صواريخ أرض جو ورادار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن (لم تحددها)".

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 واعتبرت أن "هذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (تحالف الازدهار)، والسفن التجارية في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة أناضول.

وبررت سنتكوم، ذلك بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

وأعلنت الميليشيا في وقت سابق من يوم الأربعاء، استهداف مديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن بثلاث غارات أمريكية بريطانية.

الحوثيين

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