"حزب الله" يشن هجمات بطائرات "انقضاضية" على شمالي إسرائيل

أعلنت ميليشيا "حزب الله" الاثنين، شنّ هجمات جديدة على قوات ومواقع عسكرية، شمالي إسرائيل بالصواريخ والمدفعية والمسيرات الانقضاضية.

كما أكّد أن مقاتليه تصدّوا لجنود إسرائيليين "تسلّلوا" قرب الحدود اللبنانية ما أجبرهم على التراجع.

وقالت في بيان إن عناصرها شنّوا "هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الانقضاضية" على موقعين عسكريين أحدهما ثكنة قرب مدينة عكّا الساحلية على بعد نحو 15/ كم من الحدود، والثاني قاعدة لوجستية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت "أهدافاً جوية مشبوهة قادمة من لبنان" ونجحت بإسقاط بعضها في منطقة يعارا في الجليل الغربي.

وأشار بيان "حزب الله" إلى أن الهجمات "أوقعت عددًا من القتلى والجرحى".

وبحسب البيان، فإن هجوم المسيّرات جاء "ردًّا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس" في منطقة صور في جنوب لبنان.

ومنذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر غداة بدء الحرب في قطاع غزّة إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوبي إسرائيل، يتبادل "حزب الله" المدعوم من إيران، القصف مع إسرائيل بصورة شبه يومية.

وارتفع منسوب التوتّر في الفترة الأخيرة بعد مقتل القائد العسكري البارز فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبيّة لبيروت. وتوعّد حزب الله بالرد على مقتله.

وأدّى التصعيد عبر الحدود إلى مقتل 584 شخصًا على الأقل في لبنان، غالبيتهم من المقاتلين في "حزب الله" وما لا يقل عن 128 مدنيًا، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، استنادًا إلى السلطات اللبنانيّة وبيانات نعي حزب الله والمجموعات الأخرى.

وأعلنت السلطات الإسرائيليّة مقتل 22 عسكريًّا و26 مدنيًّا على الأقلّ منذ بدء التصعيد، بينهم 12 في الجولان.