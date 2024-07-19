نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية، اليوم الجمعة، عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور روسيا بين يومي 12 و14 أغسطس آب.

وحسبما نقلت الوكالة، فإن عباس سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 أغسطس آب.

يذكر أن زيارة عباس إلى روسيا تأجلت مرات عديدة منذ العام الماضي، نتيجة اندلاع الحرب في قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي.

وتتخذ روسيا موقفا ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأعربت أكثر من مرة عن استعدادها لتكون وسيطا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن تل أبيب رفضت الوساطة الروسية، كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة موسكو بعد الحرب، لبحث ملف التسوية مع الفلسطينيين.

ويأتي الإعلان عن اللقاء في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر.