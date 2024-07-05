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تونس.. بطاقتا إيداع بالسجن في حق المرايحي

تونس.. بطاقتا إيداع بالسجن في حق المرايحي
لطفي المرايحيالمصدر: مواقع التواصل التونسية
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 7:48 م

أصدر القضاء التونسي، اليوم، بطاقتي إيداع بالسجن في حق المرشح الرئاسي السابق لطفي المرايحي؛ للاشتباه بارتكابه جرائم من بينها "تبييض الأموال"، وفق موقع "موزاييك".

وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، لـ"موزاييك"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي، والكاتبة العامة للحزب الذي ينشط به؛ بجرم تكوين وفاق قصد غسل الأموال، وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم. 

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وتأتي بطاقة الإيداع على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية في الخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض  أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية وإيداعها بحسابات بنكية في الخارج، بعد توسط الكاتبة العامة للحزب الذي ينشطان به في ذلك، عن طريق أحد معارفها الذي أُدرِج بالتفتيش، في حين ما زالت الأبحاث جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة.

كما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب الناشط به، وثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم إلى المجلس الجناحي في  المحكمة ذاتها، بجرم تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير في الناخب.

ويأتي هذا القرار بعد ثبوت تعمّد المتهمين المودّعين التنسيق فيما بينهم قصد تحصيل التزكيات، وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي، وفق "موزاييك".

تونس

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