شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت عدة مواقع في جنوبي لبنان، فيما ردت ميليشيا حزب الله بإطلاق أكثر من 60 صاروخًا تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.



وقالت وكالة "الأنباء الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي معروب وعيتا الشعب جنوبي لبنان.



وأضافت أن إحدى الغارات استهدفت منزلاً في منطقة ضهر السيد في بلدة معروب.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع وصورًا لتدمير المنزل في بلدة معروب بغارة جوية قال الجيش الإسرائيلي إنه كانت تطلق منه الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى، فيما وثقت الصور أخرى سحب الدخان الناجمة عن الغارات الإسرائيلية العنيفة.



من جهته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن نحو 60 صاروخًا أطلق من جنوبي لبنان باتجاه شمالي إسرائيل ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.



وقالت الإذاعة إن "صفارات الإنذار دوت بمناطق متفرقة من الجليل الأعلى، ورشقة صواريخ كبيرة من لبنان نحو جبل ميرون شمالي إسرائيل".



وأشارت الإذاعة إلى أن نحو 40 صاروخًا أُطلق من لبنان في الوابل الأخير نحو قاعدة ميرون العسكرية، ما يرفع عدد الصواريخ التي أُطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم (الأحد) إلى نحو 60 صاروخًا.



وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأسفل شمالًا، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة واشتعال عدة حرائق بالمنطقة.



وأوضح الجيش أن مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت بعض الصواريخ بنجاح.



وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي لخطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.