مقتل مسؤول بحزب الله و3 آخرين بغارة إسرائيلية على الناقورة

كشفت مصادر لبنانية عن مقتل مسؤول محلي في ميليشيا حزب الله بلبنان وثلاثة أعضاء آخرين في وقت متأخر يوم الأربعاء في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلاً من 3 طبقات ما أدى لمقتل مسؤول وأعضاء حزب الله في الناقورة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول.

الرغبة في الحرب

بالتزامن مع ذلك، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا ترى "رغبة واضحة" لدى حزب الله أو إسرائيل في خوض حرب مع الآخر، بحسب رويترز.

وأشار المسؤول، الذي تحدث للصحفيين مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إلى خطاب ألقاه زعيم حزب الله حسن نصر الله في وقت سابق من اليوم حول اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري واثنين آخرين.

وتابع المسؤول: "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".

واستطرد قائلاً: "لكن التوتر على الحدود (بين إسرائيل ولبنان) موجود لأن حزب الله يطلق النار من حين لآخر عبر الحدود على الإسرائيليين ومن الواضح أن الإسرائيليين يردون على إطلاق النيران".