الجيش الإسرائيلي: عثرنا على لافتات تحمل نداءات استغاثة بمخبأ الرهائن

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه عثر على لافتات مكتوب عليها باللغة العبرية "أنقذوا أرواحنا" و"النجدة، ثلاث رهائن" على جدران مبنى في غزة كان يختبئ فيه ثلاث رهائن إسرائيليين قتلوا عن طريق الخطأ.

ووزع الجيش صورا للافتات قماشية بيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر، باستخدام بقايا طعام على الأرجح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن اللافتات كانت معلقة على مبنى يبعد نحو 200 متر من المكان الذي أُطلقت فيه النار على الرهائن.