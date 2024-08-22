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هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة جنوبي ميناء عدن اليمني | إرم نيوز

العالم العربي

هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة جنوبي ميناء عدن اليمني

هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة جنوبي ميناء عدن اليمني
سفينة استهدفها "الحوثيون" في وقت سابقالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 12:27 م

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، وقوع انفجار قرب  سفينة جنوبي ميناء عدن اليمني، بحسب "رويترز".

وقالت الهيئة إن سفينة أبلغت عن تعرضها لأضرار بسيطة نتيجة انفجار وقع بالقرب منها بعد مواجهة مع زورق مسير على بعد 57 ميلًا بحريًا جنوبي ميناء  عدن اليمني.

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، قالت إن سفينة رصدت حريقًا في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلًا بحريًا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وأوضحت أمبري أن سفينة قريبة رصدت تصاعد دخان من المياه، وهي واقعة ربما تكون مرتبطة بتدمير زورق مسير.

وأضافت: "كانت هناك سفن معادية مأهولة ومسيرة تعمل في المنطقة".

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