أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف مدير فرع بنك فلسطين في النصيرات وسط قطاع غزة خليل سرداح، بعد أن اعتدوا عليه، واقتادوه لجهة مجهولة بحسب عائلته.

وقالت عائلة المختطف إنه ليس لديها أي معلومات عن هوية الخاطفين، أو وجهتهم أو ما هي مطالبهم.

وأضافت العائلة في حديث لـ"إرم نيوز"، أن ابنها مدير فرع البنك بالنصيرات ليس لديه عداوات مع أي جهة أو عائلة، فضلًا عن أنه يعمل مع زملائه في ظروف غاية في الصعوبة لخدمة المواطنين.

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وطالبت العائلة الأجهزة المختصة بضرورة متابعة عملية الاختطاف، وملاحقة الخاطفين، وإعادة ابنها إلى عائلته وذويه من دون أذى.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، كشفت في تقرير سابق عن عمليات سطو نفذتها "عصابات مسلحة"، بما في ذلك جماعات مدعومة من حماس على البنوك في شمالي قطاع غزة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وتسببت عمليات السطو - بحسب إفادات إدارة البنك - في نهب ما لا يقل عن 120 مليون دولار أو ثلث الأموال النقدية في خزائن البنوك بغزة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.