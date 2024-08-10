ذكر مراسل "إرم نيوز" أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين" في منطقة حي الدرج وسط مدينة غزة.

بينما قدّرت وسائل إعلام فلسطينية عدد الضحايا بأكثر من 100 بين قتيل وجريح.

وقال الدفاع المدني في غزة إن "مجزرة جديدة" طالت مدرسة التابعين في شارع النفق بحي الدرج وسط مدينة غزة، وأضاف أن النيران اشتعلت بأجساد المواطنين، وأن الطواقم تحاول السيطرة على الحريق لانتشال الجثث، وإنقاذ الجرحى.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف مقراً لحماس في المدرسة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "إكس" إن "طائرة أغارت قبل قليل بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين" التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".



