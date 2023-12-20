كشف بنود الورقة الإسرائيلية لوقف القتال في غزة
قال تقرير، إن إسرائيل اقترحت وقف القتال في قطاع غزة مدة أسبوع على الأقل بموجب اتفاق جديد لتبادل الأسرى.
وبحسب موقع "Axios" الأمريكي، قال مسؤولان إسرائيليان لمراسل القناة الـ13 العبرية باراك رافيد، إن "المقترح قدمه رئيس الموساد ديفيد بارنيع أثناء لقائه مع مدير الـCIA وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وراسو".
وأضاف الموقع، أن "المقترح يدعو للإفراج عن 40 أسيرًا بمن فيهم النساء المتبقيات لدى حماس، والرجال فوق سن الستين والرهائن الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة، ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".
كما اقترحت إسرائيل أيضًا، "إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات تعتبرها تل أبيب أكثر خطورة عليها، إذ يقول المسؤولون الإسرائيليون إن العشرات من هؤلاء السجناء، هم من كبار السن أو المرضى، ويمكن إطلاق سراحهم كجزء من صفقة إنسانية"، بحسب الموقع.
المصدر: موقع "Axios" الأمريكي