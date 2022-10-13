"الديمقراطي الكردستاني" يسحب مرشحه لرئاسة العراق

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، اليوم الخميس، سحب مرشحه الرئاسي ريبر أحمد، لحساب المرشح الكردي عن الاتحاد الوطني، عبد اللطيف رشيد.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية، على وقع خلافات كردية داخلية من جهة، وأخرى داخل القوى الشيعية من جهة ثانية.

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان إنه "بعد الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، كثفنا جهودنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل واضح وعلني لانقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد السياسي، من خلال التعاون والتحاور مع القوى العراقية كافة الفائزة في الانتخابات دون تمييز".

وأضاف البيان "بخصوص منصب رئيس الجمهورية في العراق الذي هو من استحقاق المكون الكُردي فقد أعلنا للملأ وبكل صراحة أنه يجب أن يكون هناك إجماع كُردي على تولي الشخص المناسب لهذا المنصب؛ لكون المنصب يمثل الشعب الكُردي برمته في العراق الفدرالي".

وتابع "لكن بكل أسف كانت هناك محاولات لإهمال هذه الرؤية السديدة عن طريق التدخلات ومحاولة فرض إرادات غير صحيحة خارج الإجماع الوطني للشعب الكُردي".

وأكد البيان، أنه "لأجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة العراقية الاتحادية قررنا سحب مرشحنا ريبر أحمد لتولي منصب رئيس الجمهورية".

ومساء الأربعاء، كشفت مصادر سياسية عراقية لـ"إرم نيوز"، عن وجود خلافات ما بين بعض قوى الإطار التنسيقي، المقربة والمدعومة من إيران من جهة، والاتحاد الوطني الكردستاني حول ترشيح برهم صالح لولاية ثانية.

وقالت المصادر، إن "بعض قوى الإطار التنسيقي أبلغت حليفها الاتحاد الوطني الكردستاني بضرورة تغيير مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح بعد التمسك به ورفض فكرة مرشح التسوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبيّنت أن "خلافًا كبيرًا في المواقف يسود الإطار التنسيقي بعد توجيه نوابهم بعدم التصويت لصالح برهم صالح والتصويت لمرشح التسوية عبد اللطيف رشيد، وأن هذا الحراك يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من خلال التنسيق مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".