اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حماس والجيش الإسرائيلي على محور جباليا

تواصلت الاشتباكات العنيفة، اليوم الأحد، بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس في محور جباليا البلد ومحطيها.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.

وأضافت أن مقاتليها يتصدون لقوة إسرائيلية معززة بالآليات العسكرية، بقذائف ’الياسين 105’ وقذائف ’TBG’".