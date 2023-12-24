اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حماس والجيش الإسرائيلي على محور جباليا
تواصلت الاشتباكات العنيفة، اليوم الأحد، بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس في محور جباليا البلد ومحطيها.
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.
وأضافت أن مقاتليها يتصدون لقوة إسرائيلية معززة بالآليات العسكرية، بقذائف ’الياسين 105’ وقذائف ’TBG’".
كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية وفوسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، وقام باقتحام مدرسة في واعتقل مجموعة من الرجال والنساء.
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن ثمانية جنود قتلوا في قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى في العمليات القتالية هناك إلى 154 منذ الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع في الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول.