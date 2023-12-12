القرارات الأممية.. هل تزيد من عزلة إسرائيل وأمريكا؟

بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في غزة بسبب استخدام واشنطن حق النقض، تتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني القرار، في وقت يرى فيه محللون أنه قد يزيد من "عزلة أمريكا وإسرائيل"، لكنه لن يوقف الحرب.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مشروع القرار الذي ستناقشه الجمعية يتناول إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن، كما ستتم الدعوة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين في غزة دون شروط.

عزلة دولية

يقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن، طارق الشامي، إن "قرارات الجمعية العامة مهمة من ناحية زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإظهار أنهما معزولتان ولا تتمتعان بشرعية دولية في مواقفهما"، واستدرك: "لكن ذلك لا يغير من واقع الأمر شيئاً نظراً لشعور إسرائيل بأن واشنطن تساندها وبالتالي لا تعير أي اهتمام للاعتراضات الدولية".