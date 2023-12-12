القرارات الأممية.. هل تزيد من عزلة إسرائيل وأمريكا؟
بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في غزة بسبب استخدام واشنطن حق النقض، تتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني القرار، في وقت يرى فيه محللون أنه قد يزيد من "عزلة أمريكا وإسرائيل"، لكنه لن يوقف الحرب.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مشروع القرار الذي ستناقشه الجمعية يتناول إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن، كما ستتم الدعوة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين في غزة دون شروط.
عزلة دولية
يقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن، طارق الشامي، إن "قرارات الجمعية العامة مهمة من ناحية زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإظهار أنهما معزولتان ولا تتمتعان بشرعية دولية في مواقفهما"، واستدرك: "لكن ذلك لا يغير من واقع الأمر شيئاً نظراً لشعور إسرائيل بأن واشنطن تساندها وبالتالي لا تعير أي اهتمام للاعتراضات الدولية".
وأضاف الشامي، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل أكدت عدم التزامها بأي قرار صادر عن الأمم المتحدة حتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو"، خصوصًا في ظل الاتهامات التي توجهها للمنظمة بعدم الحيادية.
وقال المحلل السياسي إن إصرار أمريكا على دعم الموقف الإسرائيلي "نابع من الداخل بدرجة أكبر"، مشيرًا إلى أن "الضغوط التي تمارسها جماعات المصالح والضغط (اللوبي الإسرائيلي) في واشنطن أقوى من أن تعارضها إدارة بايدن أو الكونغرس".
وأشار الشامي إلى أن "الأصوات الأمريكية القليلة التي نادت بوقف إطلاق النار لم تؤثر رغم نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 60% من الرأي العام الأمريكي يطالب بوقف الحرب".
ونوه إلى "مصير بعض الأشخاص الذين انتقدوا إسرائيل أو سمحوا لأصوات الطلبة في الجامعات بتأييد الفلسطينيين"، في إشارة إلى العقوبات والاتهامات التي واجهها مسؤولون بمعاداة السامية.
كبش فداء
ويذهب المحلل السياسي الفلسطيني، سامر عنبتاوي، في قراءته، إلى تأييد الشامي بأن القرار لن يُحدث تأثيرًا على مجريات الحرب في قطاع غزة.
وقال عنبتاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "استعمال الفيتو كان متوقعا من قبل الولايات المتحدة لخدمة إسرائيل التي تعتبرها دولة وظيفية وعضوية لخدمة مصالحها في المنطقة".
وأضاف عنبتاوي أن "أمريكا شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ طويل من التسليح والدعم بالأموال، إضافة للتغطية والدفاع عن جرائم الإبادة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني"، ويعتقد أن سبب هذا الدعم يعود إلى "الارتباط العقائدي والفكري بين تل أبيب وواشنطن".
وبسبب هذا "الرابط"، يرى عنبتاوي أن "أمريكا واجهت العالم بالفيتو، حتى الدول الغربية الحليفة معها كبريطانيا وغيرها من الدول، التي تراجعت عن دعمها للاحتلال بسبب الضغط الشعبي العالمي وحركات المقاطعة".
وقال المحلل السياسي إن إسرائيل وأمريكا "خسرتا سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا وأخلاقيًا في غزة"، متوقعًا أن تتم التضحية برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحميله مسؤولية الفشل، لكنه أكد أن العلاقات بين الطرفين لا تتأثر بزوال الأشخاص.
ويرى عنبتاوي أن سبب "الاندفاع الأمريكي لدعم إسرائيل يعود إلى الخوف من تلقي خسارات جديدة بعد التراجع في الملفين الأوكراني والتنافس مع الصين".