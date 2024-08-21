أعلنت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، بحسب "الأناضول".

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، في نبأ عاجل عبر منصة تلغرام: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ3 غارات جوية مديرية الصليف في الحديدة".

ولم تقدم القناة أي تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذا الاستهداف، ولم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بالخصوص، حتى ساعة نشر هذا الخبر.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.