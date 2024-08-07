قال خبراء في الشؤون السياسية الإيرانية إن تأخر الرد من قبل طهران على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعود إلى "الموقف الدولي".

وأوضحوا أن الأجواء الدولية ليست مع الخطوات التي تعتزم السلطات الإيرانية اتخاذها تجاه عملية الاغتيال.

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، إسرائيل برد حاسم وقوي على عملية اغتيال هنية وانتهاك سيادة إيران.

جهود دبلوماسية

محلل الشؤون الدولية علي بيغدلي قال لـ"إرم نيوز" إن "هناك عدة عوامل تؤخر الرد الإيراني على إسرائيل في ظل تصاعد منسوب التوتر، من بينها أن الأجواء الدولية ودول المنطقة ليست مع طهران في عزمها على شن هجوم، كما أن هناك جهودا دبلوماسية لإقناع إيران بعدم الرد أو الرد ضمن قواعد الاشتباك المحددة".

وذكر بيغدلي أن "عملية الرد على اغتيال إسماعيل هنية ليست سهلة، وأجواء العالم حالياً ليست لصالح طهران، وهناك دول على علاقة وثيقة بإيران ترى أنه يجب السيطرة على تصرفات إيران الدفاعية وليس هناك طريقة أخرى".

وأضاف أن "الوضع الداخلي الإيراني ليس مع الحرب، فالشعب مكبل بالعقوبات وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية كما أن حرب غزة أثبتت للإيرانيين أن إسرائيل لا تحترم قواعد الحرب والاشتباك وربما تشن هجوماً بدعم أمريكي على إيران".

وتابع: "نعم، إيران في وضع صعب، فهي ترى أن عدم الرد على اغتيال هنية قد يخلق مسافة بينها وبين حركة حماس، وإيران مضطرة إلى اتخاذ إجراءات مضادة، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تقع في الفخ الذي يريده نتنياهو بتوسيع الحرب في المنطقة، وهو موقف متقارب مع الولايات المتحدة".

التأخر في الرد سببه حسابات عسكرية وسياسية ولكن الرد أمر حتمي. ما شاء الله شمس الواعظين، محلل سياسي

ومن جانبه، قال ما شاء الله شمس الواعظين، محلل قضايا الشرق الأوسط، لـ"إرم نيوز"، إن "التأخر في الرد سببه حسابات عسكرية وسياسية ولكن الرد أمر حتمي"، مبيناً أن "إيران ستستخدم عنصر المفاجأة، وربما تفكر بعمليات اغتيال ضد مسؤولين إسرائيليين وليس شن حرب".

ورأى أن "ضرب إيران أمر صعب للغاية حتى بالنسبة للولايات المتحدة".

واعتبر شمس الواعظين أن "قصة المواجهة بين إيران وإسرائيل هي أكثر بكثير من مجرد اغتيال إسماعيل هنية في طهران، فهذه القصة لها جذور تاريخية وجيوسياسية".

وبين أن "إصرار إيران على الرد ليس فقط بسبب اغتيال هنية بل لانتهاك سيادة إيران واستهداف أمنها القومي".

وأضاف "نعم، أغلب الدول إن لم تكن كلها ليست مع الرد الإيراني وجر المنطقة إلى توترات وربما حرب شاملة، لذلك فإن التأخير سببه التحركات الدبلوماسية بهدف ضبط دائرة الرد الإيراني".

الموقف الروسي

ومن جانبه، قال دبلوماسي إيراني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن "تأخر الرد سببه الضغوط الدولية، فحتى روسيا التي تعتبر أحد حلفاء وشركاء طهران ليست مع الرد الإيراني".

وأضاف "قالت روسيا إنها تدين بقوة أي عمل عسكري من جانب إيران وحلفائها ضد إسرائيل يؤدي إلى مقتل مدنيين في إسرائيل".

وأشار إلى أن مئات الآلاف من المواطنين الروس يعيشون ويعملون في إسرائيل، وقال: "إذا تعرض المدنيون في إسرائيل للخطر، فقد يتعرض المواطنون الروس الذين يعيشون في البلد للأذى أيضًا".

وأوضح "ربما تحاول طهران الاكتفاء برد الجماعات المقاومة في المنطقة؛ بسبب صعوبة الموقف وخطورة تدخلها مباشرة في هذا الرد"، منوهاً بأن "هذا التوتر يختلف عن حالة التوتر التي ظهرت بعد استهداف السفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/نيسان الماضي".

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد علي خامنئي الحد من رده على اغتيال إسماعيل هنية والامتناع عن مهاجمة المدنيين الإسرائيليين.

وذكرت أن هذه الرسالة نقلها سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، الذي التقى بمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في الأيام الأخيرة.