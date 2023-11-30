المبعوث الأممي في الرياض.. تواصل جهود إنهاء الصراع في اليمن

استعرض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، آخر مستجدات الأطر السياسية التي تهدف لإيقاف الاقتتال في اليمن.

جاء ذلك، في إطار لقاء عقده الطرفان، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.

وأورد الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الأممي، جانبًا من تفاصيل اللقاء، والذي كُرّس لمناقشة التقدم المحرز نحو وضع اللمسات الأخيرة لإعلان اتفاق أطراف النزاع في اليمن على إجراءات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب.

كما أن الاتفاق، سيتضمن وقفًا نهائيًا لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد، والتوجه نحو استئناف عملية سياسية (يمنية - يمنية) جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب إعلام مكتب المبعوث الأممي.

من جهته، قال الأمير خالد بن سلمان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقيت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، واستعرضنا جهود المملكة لدعم السلام وخريطة الطريق بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية، تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته".