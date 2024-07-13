نقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" عن مصادر مصرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "التزم بشروط لم تكن موجودة من قبل" في صفقة تبادل الرهائن الجاري التفاوض بشأنها مع حماس.

وبحسب الهيئة، قالت المصادر المصرية لوسائل الإعلام إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى أن هذه هي لحظة المناسبة للضغط على حركة حماس كي تتراجع عن مواقفها السابقة وتقدم المزيد من التنازلات".

وأكدت المصادر أن "ما نتحدث عنه في ما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة، يشمل إقامة حكومة محايدة داخل القطاع ولن يُسمح لحماس وإسرائيل بالسيطرة على القطاع".

وأضافت أن معبر رفح "سيدار من قبل فلسطينيين من غزة سيتم اختيارهم من قوائم الأسماء، التي جرى النقاش حولها مع إسرائيل في الأيام الأخيرة، وأولئك الذين سيتم اختيارهم سيكونون من ضباط الشرطة الذين سيكون معهم أسلحة ومعدات خفيفة".

إلى ذلك، قالت المصادر، بحسب الهيئة، إن النفي المصري بشأن الترتيبات الأمنية مع إسرائيل على طول الشريط الحدودي بين غزة وسيناء، تم نشره بسبب عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول هذا الموضوع.

وأوضحت أنه "من اجتماع إلى آخر تتغير آراء المسؤولين الإسرائيليين، رغم أنها تدور حول نفس النقاط".

وأشارت الهيئة إلى أن مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية أكدت أن نتنياهو هو الذي قرر تشديد المواقف وإظهار ذلك بشكل علني.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غيّر سلوكه وأنه يدير المفاوضات بنفسه تقريبًا، بل "يدير كل فاصلة في المفاوضات" على حد تعبير المصادر.