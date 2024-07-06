اليمن.. إصابة 3 جنود بصاعقة في الضالع

تسببت صاعقة رعدية، بإصابة ثلاثة جنود في قطاع حلحال بجبهة تورصة، جنوب غرب محافظة الضالع اليمنية .

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز" إنه تم نقل الجنود الثلاثة المصابين في حالة حرجة لتلقي الرعاية الصحية الأولية في المركز الصحي بمنطقة تورصة، لينقلوا بعد ذلك إلى محافظة الضالع.

وأوضح تقرير أممي حديث، أن الصواعق الرعدية تسببت بوفاة أكثر من 50 شخصاً في محافظة حجة، غربي اليمن، الأكثر تضرراً من الأمطار والفيضانات خلال العام 2023.

كما يشهد موسم الأمطار منذ العام 2023، نمطًا جديدًا من تزايد حدوث العواصف الرعدية.