اندلعت معارك عنيفة بين مقاتلين من حماس وقوات إسرائيلية، اليوم الأحد، في مدينة رفح قرب الحدود المصرية، في حين قصفت إسرائيل مناطق في وسط القطاع الساحلي حيث يلوذ آلاف الفلسطينيين النازحين من منازلهم بحثا عن مأوى.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إن مقاتليهما واجهوا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا مجموعة من المقاتلين كانت تتجه نحوهم، ودمروا ذخيرة وممرات أنفاق وبنية تحتية في تل السلطان في الجزء الشرقي من المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدت إلى مقتل 64 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 100.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة إن ما لا يقل عن 22 شخصا قُتلوا في غارات اليوم الأحد.

وتركزت الغارات، التي شنتها إسرائيل على مناطق وسط غزة الأسبوع الماضي، على مخيم النصيرات، حيث قُتل العشرات.

وقالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها قضت على نصف قيادات الجناح المسلح لحركة حماس، وقتلت أو أسرت نحو 14 ألف مقاتل منذ بداية الحرب. وتقول إسرائيل إن 326 من جنودها قتلوا في غزة.

ولا تكشف حماس عن أعداد القتلى، وتقول إن إسرائيل تبالغ في تقاريرها لإعطاء الانطباع بتحقيق "نصر زائف".