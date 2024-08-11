اتهمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المماطلة" في عقد اتفاق لإعادة أبنائها، وقالت إن تلك المماطلة ستعني أن أبناءهم "لن يعودوا إلا جثثاً".

وعبرت العائلات، في رسالة عاجلة موجهة إلى نتنياهو، نشرها موقع قناة "i24news" العبرية، عن "الإحباط المتزايد" إزاء "التأخير المتعمد" في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وفق وصف عائلات الرهائن.

وجاء في الرسالة: "نحن في لحظة حاسمة، ربما الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق ينقذ الأرواح... الوقت ينفد، وكل يوم يمر يعرض حياة الرهائن للخطر".

واتهمت العائلات نتنياهو بـ "المضاربة على حياة الرهائن للحفاظ على سلطته"، محذرة من أنه "إذا استمر نتنياهو في المماطلة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل الآن لإعادة الجميع، فلن نحصل إلا على الجثث في المقابل، إذا حصلنا على أي شيء على الإطلاق".

وشددت العائلات على أنه "طالما استمرت الحرب، فمن المستحيل التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن".

وقالت العائلات في رسالتها العاجلة إن هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة للتوصل إلى اتفاق، ثمنه نهاية الحرب، وأن هذا هو "الطريق الوحيد لإنقاذ الرهائن جميعاً".

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذا التصريح يأتي وسط تصاعد التوتر بين عائلات الرهائن والحكومة الإسرائيلية.