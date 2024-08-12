دعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الأناضول.

وطالب البيان المشترك الذي نشرته وسائل إعلام رسمية في الدول المعنية، الاثنين، بتخفيف التوتر في الشرق الأوسط وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى دعم دعوة الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والمصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى استئناف المفاوضات هذا الأسبوع، لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان :"نؤكد أنه لم يعد هناك وقت لنضيعه، ويجب على جميع الأطراف الوفاء بمسؤولياتها".

كما أكد مواصلة تقديم الدعم لإسرائيل من أجل "الدفاع عن نفسها ضد إيران".

وجاء في بيان الدول الخمس :"ندعو إيران إلى إنهاء تهديداتها بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل".

وشدد على أن مثل هذا الهجوم "سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي".

يذكر أن الإدارة الأمريكية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وافقت على مساعدات عسكرية بقيمة 3.5 مليار دولار لإسرائيل الأسبوع الماضي.