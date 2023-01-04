"عرّاب السلام" مع إسرائيل.. رحيل رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالسلام المجالي
توفي، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور عبد السلام المجالي، عن عمر ناهز الـ 98 عامًا.
والمجالي يعتبر من أهم رجال الدولة الأردنيين عبر عقود، تولّى خلالها ملفات حساسة في الدولة الأردنية، أهمها رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط، وقاد الوفد إلى معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث كان رئيس وزراء الأردن آنذاك، وقام بالتوقيع على المعاهدة عن الجانب الأردني.
ونعى رئيس الحكومة الأردنية الدكتور بشر الخصاونة، المجالي بالقول إنه "أحد رجالات الأردن البارزين، والقامة الوطنية والسياسية الأردنية. رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية في مختلف مواقع المسؤولية".
وأعرب الخصاونة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن أصدق تعازيه ومواساته برحيل المجالي، مؤكدًا أن "الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا بإخلاص منقطع النظير، وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصُّعُد المحلية والخارجية، وخدموا القيادة الهاشمية، وسعوا بإخلاص من أجل رفعة الأردن وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".
وأكد الخصاونة أن "مناقب الفقيد، وإرثه الكبير، والخدمات الجليلة التي قدمها على مدى عدة عقود، ستبقى ماثلة في ذاكرة الوطن، ونبراسًا للأجيال القادمة.
وشغل الراحل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، بين الأعوام 1993 و1995، ورئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع عامي 1997 و1998.
كما شغل منصب وزير الصحة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزيرًا للتربية والتعليم، ومستشارًا للعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، وعضوًا في مجلس الأعيان لأكثر من مرة، ورئيسًا للجامعة الأردنية، ومديرًا عامًا للمؤسسة الطبية العلاجية.
والراحل عبدالسلام المجالي المولود في الكرك، العام 1925م، حاصل على وسام الاستقلال الأردني من الدرجتين الأولى والثانية، ووسام النهضة، ووسام الكوكب الأردني من الدرجتين الأولى والثانية، والعديد من الأوسمة العالمية.