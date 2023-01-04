"عرّاب السلام" مع إسرائيل.. رحيل رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالسلام المجالي

توفي، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور عبد السلام المجالي، عن عمر ناهز الـ 98 عامًا.

والمجالي يعتبر من أهم رجال الدولة الأردنيين عبر عقود، تولّى خلالها ملفات حساسة في الدولة الأردنية، أهمها رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط، وقاد الوفد إلى معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث كان رئيس وزراء الأردن آنذاك، وقام بالتوقيع على المعاهدة عن الجانب الأردني.