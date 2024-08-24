تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن التفاؤل الأمريكي وسط تشاؤم الكل حيال المحادثات، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، بشأن التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

وتحاول واشنطن عبر التطورات المتسارعة، إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط أنباء عن تقليص الفجوات بين المصريين والإسرائيليين من ناحية، والفلسطينيين والإسرائيليين من ناحية أخرى.

وقالت الصحيفة، إن وفد حركة حماس يصل إلى القاهرة للاطلاع على الاقتراح الإسرائيلي الجديد، في ظل الكثير من التشاؤم، الذي يحيط بالاتصالات.

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واعتبرت يديعوت أحرونوت والقناة الـ"12" الإسرائيلية أن محاولات الساعات الأخيرة، تشير إلى "تقدم" مقارنة بما حدث في الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال "تقدما صغيرا"، بحد وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي، الذي يسلم لوفد حماس بالقاهرة، يشمل خرائط جديدة لانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا، وعلى ما يبدو أيضاً تقليصها ونقلها مئات الأمتار بعيداً عن الحدود بين قطاع غزة ومصر.

واعتبرت إسرائيل أن موافقة حماس على الذهاب إلى القاهرة، وموافقة مصر على تقديم الاقتراح لها، هما بمثابة "خطوة أولى"، لكنها لا تشير بعد إلى أن الحركة ستصل إلى القمة غدًا، للتوقيع على اتفاق ما.

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وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لوسائل إعلام بتل أبيب إنه يجب على الجيش الإسرائيلي أيضًا الانسحاب من محور "نيتزر" والسماح لسكان غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة "دون قيود" لتوافق حماس على المشاركة في القمة التي ستعقد غدا في القاهرة.

ويتفاوض الطرفان مجددا، حيث سيجلس وفد من كل جانب في غرفة، ويتحرك الوسطاء المصريون والقطريون ذهابا وإيابا لتمرير العروض بينهم.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالاً جاء فيه أنه على الرغم من أن الأطراف المشاركة في المفاوضات "تختلف حول أشياء كثيرة"، إلا أنه لا يزال لديهم قاسم مشترك واحد، وهو "الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن واشنطن لاعب رئيس في المحادثات، لكنها بالغت في التفاؤل بشأن مدى قرب الأطراف المتفاوضة للتوقيع.