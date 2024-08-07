حثت سفارة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، مواطنيها المتواجدين هناك، بضرورة العودة إلى الإمارات، بأسرع وقت ممكن، نظرًا للأحداث الراهنة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما حذرت وزارة الخارجية الإمارتية، مواطنيها، من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والمظاهرات، والحرص على تفادي أي تجمعات.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في جمهورية بنغلاديش الشعبية، بضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 0097180044444.

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وتشير وزارة الخارجية، إلى ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي"، كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة للمواطنين.