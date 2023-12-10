حزب الله العراقي يتوعد بتكثيف الهجمات على القوات الأميركية

قال مسؤول أمني من كتائب حزب الله العراقية إن الجماعة توعدت بشن المزيد من الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة.

وذكرت أن الهجمات التي استهدفت المصالح الأميركية الجمعة كانت مجرد بداية لقواعد جديدة للاشتباك.

ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد الجمعة، لكنها قالت إن السفارة تمثل قاعدة عمليات متقدمة للتخطيط للعمليات العسكرية.

ونددت الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجوم، وقالا إنه عمل إرهابي ضد بعثة دبلوماسية.

لكن كتائب حزب الله قالت إن المنشأة تمثل قاعدة تشارك في التخطيط للعمليات العسكرية.