ليبيا تعرض فتح منفذ بحري مع النيجر لحل أزماتها الناجمة عن العقوبات

عرضت ليبيا مساعدة النيجر، الدولة الحبيسة، عبر ميناء بنغازي، وسط مساعي نيامي للحصول على منافذ تجارية جديدة عقب عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث أغلقت بلدانها حدودها أمام البلد غير الساحلي لأشهر.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من البرلمان عبد الهادي الحويج، إنه يمكن استخدام ميناء بنغازي لتعزيز التجارة وتحسين الوضع الغذائي والطبي في النيجر.

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريك" الناطقة باللغة الفرنسية، الأربعاء: "سيكون التركيز الأساسي على التجارة بين ليبيا والنيجر وإمكانية استخدام ميناء بنغازي البحري لنقل البضائع إلى النيجر الشقيقة".

وقال الحويج إن أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة وجه دعوة لرئيس الوزراء النيجري علي لامين زين، قبلها الأخير، وهي "قيد الإعداد".

وبدون خط ساحلي، اضطرت النيجر إلى تحمل العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد الانقلاب العسكري في يوليو الماضي.

وأعلنت "إيكواس" مؤخراً رفع بعض العقوبات في نهاية فبراير. ومع ذلك، حرصت النيجر على مغادرة المنظمة، تماما مثل جارتيها مالي وبوركينا فاسو، اللتان تشكلان الآن تحالف دول الساحل، حيث لجأت إلى موانئ توغو ودول أخرى لنقل البضائع.