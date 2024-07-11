نتنياهو يؤكد التزامه بإطار وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التزامه بإطار وقف إطلاق النار في غزة، من دون وقف دائم للحرب على القطاع.

وقال نتنياهو إنه ملتزم بإطار وقف إطلاق النار، لكنه أكد عدم وقف الحرب على غزة قبل "تحقيق كل أهدافنا"، بحسب "رويترز".

جاءت تصريحات نتنياهو، بعد ساعات من إعلان مكتبه توجه فريق مفاوضات من إسرائيل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، لإجراء مزيد من المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "من المقرر أن يغادر وفد برئاسة رئيس الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) وممثلين عن الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة، مساء اليوم، لمواصلة المحادثات".

وأضاف أن نتنياهو اجتمع طوال اليوم مع المفاوضين الذين عادوا من العاصمة القطرية الدوحة.