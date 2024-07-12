ستارمر: بريطانيا قد تعترف بفلسطين ولن أتبع أحدا

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده قد تعترف بفلسطين كدولة مستقلة، رافضا اتباع موقف الولايات المتحدة أو إسرائيل حول ذلك.



وفي حديث خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت في واشنطن هذا الأسبوع، جدد رئيس الوزراء موقفه بأن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون "جزءا من عملية" تأمين السلام في المنطقة، بحسب صحيفة "إندبندنت" اليوم الجمعة.

وفي رده على سؤال إذا كان مستعدا للتحرك بشأن الاعتراف بفلسطين قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، قال: "فيما يتعلق بسياساتنا، أنا سأحدد سياستنا، ولن أتبع أحدا آخر".

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردةً بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، استخدمت واشنطن سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.