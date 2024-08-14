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العالم العربي

حماس: استمرار أمريكا بتسليح إسرائيل "تواطؤ" في حرب غزة

حماس: استمرار أمريكا بتسليح إسرائيل "تواطؤ" في حرب غزة
مدرعات إسرائيليةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 أغسطس 2024، 12:21 م

عدَّت حركة حماس، الأربعاء، موافقة واشنطن على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار "تأكيدًا على شراكتها في التطهير العرقي للفلسطينيين في غزة".

وقالت الحركة في بيان نقلته وكالة "الأناضول": "تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني، يؤكد مجددًا أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان: "صفقة الأسلحة تأتي في إطار الدعم اللامحدود، والتبنّي الكامل للسلوك العدواني لهذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية".

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 وتابع: "نؤكّد أن كل خطوات دعم كيان الاحتلال المارق وإسناده في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية؛ لن تضمن للكيان الصهيوني أمنًا أو نصرًا".

ولفت البيان، إلى أن "شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي له ولجرائمه حتى دحره عن أرضنا".

وأمس الثلاثاء، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل مقاتلات "إف 15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو ـ جو.

 

حرب غزةإسرائيل

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