مقتل 3 عناصر من ميليشيا حزب الله في غارة إسرائيلية

أعلنت ميليشيا حزب الله في لبنان مقتل 3 من عناصرها، في غارة عنيفة شنها الطيران الإسرائيلي مساء الأحد على منزل في بلدة مروحين جنوب لبنان.

وقصف الجيش الإسرائيلي فرق الإسعاف أثناء عملها على رفع أنقاض المنزل وسحب المصابين.

وبهذه الحصيلة ارتفع عدد قتلى الميليشيا خلال 24 ساعة إلى 7 قتلى، بعد سقوط 4 قتلى ليل السبت في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف.

وكثف الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية غاراته على البلدات الجنوبية، وأدت إحداها إلى جرح مواطنة في الضهيرة في القطاع الغربي، كما أسفرت عن تدمير عدة منازل في البلدة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية قرى "يارين" و"أم التوت" و"عيتا الشعب" و"مارون الراس" و"مجدل زون" و"حولا"، حيث جرى الحديث عن وقوع عدة إصابات.

وترافقت الغارات مع قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية تساقطت بين المنازل في بلدتي "حولا" و"مركبا".

واستهدف القصف المدفعي أطراف "الناقورة" و"اللبونة يارين" و"الجبين" و"أم التوت" "وشيحين" في القطاع الغربي وصولاً إلى "كفركلا" في القطاع الشرقي.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على "مبان عسكرية ومواقع استطلاع ومواقع عسكرية لحزب الله في مروحين والضهيرة وعيتا الشعب، ومناطق أخرى في جنوب لبنان".