السفارة الأمريكية في بغداد ترفع حالة التأهب إلى "قصوى"

دخلت السفارة الأمريكية في بغداد حالة التأهب القصوى، تحسبا لهجوم محتمل من الفصائل العراقية، في وقت شهدت العاصمة بغداد انتشارا مكثفا لقوات الأمن، وإعلان حالة الإنذار لمنع استهداف المنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني من داخل المنطقة الخضراء لـ"إرم نيوز"، إن "القوات الأمريكية المكلفة بحماية سفارة واشنطن داخل المنطقة الخضراء دخلت حالة التأهب القصوى، خوفا من استهدافها بصورة مباشرة بواسطة الصواريخ".

وأضاف أن "حماية السفارة الأمريكية بدأت بتشغيل منظومة C-RAM المضادة للصواريخ والقذائف، بهدف صد أي هجمة صاروخية تتعرض لها السفارة خلال الساعات القليلة المقبلة".

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الجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، والتي تضم مبنى رئاسة الوزراء والبرلمان ووزارة الدفاع العراقية، فضلا عن غالبية السفارات الأجنبية.

وعلى صعيد متصل، شهدت شوارع العاصمة بغداد انتشارًا أمنيا مكثفا، خوفا من حدوث أي هجمات تستهدف المنطقة الخضراء.

وأفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية لـ"إرم نيوز" بأن عمليات بغداد أعلنت حالة الإنذار، وطالبت بانتشار القواطع في الساحات والأراضي العامة الفارغة، بهدف منع الفصائل المسلحة من إطلاق الصواريخ تجاه المنطقة الخضراء.

وكانت القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" قد تعرضت خلال ساعات قليلة لهجومين صاروخيين اثنين، أدى الأول منهما إلى إصابة خمسة جنود أمريكيين، إصابة أحدهم خطيرة، بحسب بيان البنتاغون الأمريكي.