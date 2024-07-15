من هو براء قاطرجي الذي اغتالته إسرائيل؟

يُعد محمد براء قاطرجي، الذي اغتالته إسرائيل بطائرة مسيرة قرب الحدود اللبنانية السورية، ظهر اليوم الاثنين، أحد رجال الأعمال السوريين الذين برزوا منذ عام 2011، بعد الأزمة التي شهدتها البلاد، وما زالت تداعياتها مستمرة.

وأدرجت واشنطن محمد براء أحمد رشدي قاطرجي ضمن لائحة العقوبات عام 2018، بتهمة الدخول بوساطة في صفقات نفط، مستغلاً شركته "أرفادا البترولية".

كما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية القاطرجي بتسهيل تجارة الوقود وتوفير المنتجات النفطية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

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وكان واحداً من عدة شخصيات سورية بارزة فرضت عليها وزارة الخارجية البريطانية عام 2021 مجموعة من العقوبات، بتهمة دعم الحكومة السورية، وإفادتها عن طريق إبرام الصفقات التجارية في مجال النفط والقمح.

قاطرجي هو من أبرز المؤسسين والمشاركين في مجموعة شركات القاطرجي متنوعة الاختصاصات.

وهو رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة "آراء للدراسات والاستشارات، في سوريا، ويمتلك 400 حصة فيها بنسبة 40%.

كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في مجموعة "جذور للزراعة وتربية الحيوان"، ويمتلك 400 حصة بنسبة 40%.

وشارك براء قاطرجي في تأسيس عدة شركات في سوريا، منها "شركة قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المساهمة المغفلة الخاصة"، ويمتلك حصة فيها بنسبة 34%، و"شركة أرفادا البترولية" ويمتلك نسبة 34% فيها، كما شارك في تأسيس "شركة مجموعة قاطرجي القابضة" ويمتلك نسبة 34% فيها.

وينحدر براء قاطرجي مع شقيقه حسام، عضو مجلس الشعب السابق، من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، لكنه وُلد ونشأ في محافظة الرقة، عام 1976.