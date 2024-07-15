logo
العالم العربي

من هو براء قاطرجي الذي اغتالته إسرائيل؟

من هو براء قاطرجي الذي اغتالته إسرائيل؟
رجل الأعمال السوري براء قاطرجيالمصدر: منصة "إكس"
زيد قطريب
زيد قطريب
15 يوليو 2024، 6:06 م

يُعد محمد براء قاطرجي، الذي اغتالته إسرائيل بطائرة مسيرة قرب الحدود اللبنانية السورية، ظهر اليوم الاثنين، أحد رجال الأعمال السوريين الذين برزوا منذ عام 2011، بعد الأزمة التي شهدتها البلاد، وما زالت تداعياتها مستمرة.

وأدرجت واشنطن محمد براء أحمد رشدي قاطرجي ضمن لائحة العقوبات عام 2018، بتهمة الدخول بوساطة في صفقات نفط، مستغلاً شركته "أرفادا البترولية".

كما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية القاطرجي بتسهيل تجارة الوقود وتوفير المنتجات النفطية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

أخبار ذات علاقة

مقتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي إثر غارة إسرائيلية (صور وفيديو)

وكان واحداً من عدة شخصيات سورية بارزة فرضت عليها وزارة الخارجية البريطانية عام 2021 مجموعة من العقوبات، بتهمة دعم الحكومة السورية، وإفادتها عن طريق إبرام الصفقات التجارية في مجال النفط والقمح.

قاطرجي هو من أبرز المؤسسين والمشاركين في مجموعة شركات القاطرجي متنوعة الاختصاصات.

وهو رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة "آراء للدراسات والاستشارات، في سوريا، ويمتلك 400 حصة فيها بنسبة 40%.

كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في مجموعة "جذور للزراعة وتربية الحيوان"، ويمتلك 400 حصة بنسبة 40%.

وشارك براء قاطرجي في تأسيس عدة شركات في سوريا، منها "شركة قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المساهمة المغفلة الخاصة"، ويمتلك حصة فيها بنسبة 34%، و"شركة أرفادا البترولية" ويمتلك نسبة 34% فيها، كما شارك في تأسيس "شركة مجموعة قاطرجي القابضة" ويمتلك نسبة 34% فيها.

وينحدر براء قاطرجي مع شقيقه حسام، عضو مجلس الشعب السابق، من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، لكنه وُلد ونشأ في محافظة الرقة، عام 1976.

سوريا

أخبار ذات صلة

العراق.. إصابات في مظاهرة بالديوانية احتجاجا على سوء الخدمات (فيديو)
العراق.. إصابات في مظاهرة بالديوانية احتجاجا على سوء الخدمات (فيديو)
مقتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي إثر غارة إسرائيلية (صور وفيديو)
مقتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي إثر غارة إسرائيلية (صور وفيديو)
قتلى إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
قتلى إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
سوريا.. انتخابات برلمانية وسط توقعات بفوز "الوحدة الوطنية"
سوريا.. انتخابات برلمانية وسط توقعات بفوز "الوحدة الوطنية"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC