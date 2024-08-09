أسفرت السيول التي شهدتها محافظتي الحديدة وحجة في اليمن، في الأيام من 6 وحتى 8 أغسطس/آب الجاري، عن قتل 4 أشخاص، وتشريد أكثر من 5 آلاف أسرة، بحسب تقرير حكومي.

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين، الجمعة، إن إجمالي الأسر المتضررة في الحديدة بلغ 2073 أسرة توزعت على 22 مخيما في مديريتي حيس والخوخة، مشيرة إلى وفاة أربعة أشخاص ودمار 132 منزلا.

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وفي محافظة حجة، وفق التقرير، بلغ عدد الأسر التي تركت منازلها بسبب السيول آلاف 3510 موزعة على 61 تجمعا، في حين بلغ عدد المنازل المدمرة 25 في مديرية ميدي فقط.

وأشار التقرير إلى أن السيول غمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وأتلفت المحاصيل فيها، كذلك جرفت حقول ألغام إلى مناطق زراعية ومأهولة بالسكان، داعيا إلى إجراء مسح شامل لنزعها وتطهير المنطقة.