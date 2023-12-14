قصف إسرائيلي في جنوب لبنان وحزب الله ينعى أحد أفراده
نفَّذ الجيش الإسرائيلي الخميس، سلسلة غارات على البلدات الحدودية في جنوب لبنان، فيما قصف ميليشيات حزب الله مواقع إسرائيلية وأعلن مقتل أحد أفراده.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب، ونفذ 3 غارات على المنطقة الواقعة بين بلدات عيترون ومارون الراس في القطاع الأوسط، وألقى في كل غارة صاروخي جو- أرض.
وترافق ذلك مع قصف مدفعي تعرَّضت له منطقة السهل عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وامتد إلى أطراف بليدا.
وطال القصف الإسرائيلي أيضًا أطراف الناقورة علما الشعب في القطاع الغربي، من جنوب لبنان.
واستهدف أيضًا، تلة العويضة وتلة العزية عند أطراف الطيبة وأصاب شبكة التوتر العالي الكهربائية، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، كما طال أطراف الخيام في القطاع الشرقي.
بدوره، أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط "ثكنة شوميرا"، كما نعى أحد مقاتليه.
وأشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على مستوطنة "زرعيت".