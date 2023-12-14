قصف إسرائيلي في جنوب لبنان وحزب الله ينعى أحد أفراده

نفَّذ الجيش الإسرائيلي الخميس، سلسلة غارات على البلدات الحدودية في جنوب لبنان، فيما قصف ميليشيات حزب الله مواقع إسرائيلية وأعلن مقتل أحد أفراده.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب، ونفذ 3 غارات على المنطقة الواقعة بين بلدات عيترون ومارون الراس في القطاع الأوسط، وألقى في كل غارة صاروخي جو- أرض.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي تعرَّضت له منطقة السهل عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وامتد إلى أطراف بليدا.