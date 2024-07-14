قناة عبرية تؤكد مقتل رافع سلامة في عملية المواصي

نقلت قناة "i24NEWS" العبرية عن مصدر فلسطيني قوله، إنه عُثر على جثة رافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس، والذي كان من بين أهداف الغارة الإسرائيلية بالقرب من مدينة غزة اليوم السبت، مبينًا أنه سيتم دفنه قريبًا.

وفي وقت سابق من السبت، أكدت قوات الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت رافع سلامة إلى جانب القيادي البارز في حركة حماس محمد الضيف، مضيفة أنه لم يتسنَّ التأكد من مصير الضيف.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف خلال هجومه اليوم السبت في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قائد الذراع العسكرية لحركة حماس محمد الضيف، حيث رافقه قائد لواء خان يونس بحركة حماس رافع سلامة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته حاولت اغتيال محمد الضيف وقائد لواء خان يونس، وأن الاثنين "تواجدا في موقع محصن لحماس، ووفق التقديرات لم يكن هناك مختطفون إسرائيليون إلى جانبهما، وعملية الاستهداف تمت فوق الأرض وليس في الأنفاق".

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إنه لا يوجد تأكيد تام على قتل قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف" في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيمًا بمواصي خان يونس بقطاع غزة، مؤكدًا "أنه مهما حدث سنصل إلى كل قيادي في حماس".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لم نبلغ أمريكا بالمعلومات عن الضيف ونائبه خشية من تسريبها، ولدينا الحق في الاستمرار في الحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا".