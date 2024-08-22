قُتل 3 فلسطينيين إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين، شمالي الضفة الغربية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن القتيل هو جعفر منى من نابلس، وأنه منفذ عملية "تل أبيب" بحسب ما أبلغ الجيش الإسرائيلي ذويه.

وهي العملية التي وقعت في تل أبيب قبل أيام عبر تفجير عبوة ناسفة كانت في حقيبة ظهر شخص أثناء سيره في أحد شوارع الجزء الجنوبي من المدينة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان: "طواقمنا في طولكرم تتعامل مع إصابة حرجة بالرأس لشاب 37 عاما جراء قصف في مخيم طولكرم".

وأشارت إلى أنه يجري نقل المصاب إلى المستشفى، وذلك قبل أن تعلن وزارة الصحة وفاته.

ومنذ فجر الخميس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم طولكرم وسط اشتباكات مسلحة.

وذكر مراسل الأناضول أن الجيش يحاصر المخيم منذ الساعة الواحدة فجراً، ودفع بتعزيزات عسكرية في عدة أحياء.

وبين أن جرافات عسكرية شرعت بتدمير شوارع ومحال تجارية ومركبات في المخيم.

وذكر أن اشتباكات مسلحة تسمع من حين لآخر في عدة أحياء من طولكرم، وسط سماع أصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مسلحين عبوات محلية الصنع في الآليات الإسرائيلية.

وبين الشهود أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت موقعاً في المخيم.

وقالت فصائل مسلحة بينها "كتائب القسام" (حماس)، و"كتيبة طولكرم" (الجهاد الإسلامي) و"كتائب شهداء الأقصى" (فتح) في بيانات منفصلة، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي "محققين إصابات مباشرة".