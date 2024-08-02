نفت وكالة رويترز، أن تكون نشرت تقريراً عن استعدادات وشيكة لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل، وذلك بعد تداول تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت عن الوكالة قولها ذلك.

وقال متحدث باسم الوكالة: "أي ادعاءات بأن رويترز نشرت ما يشير إلى استعدادات وشيكة لهجوم باليستي من جانب إيران، بما في ذلك أن الأقمار الصناعية والرادارات رصدت انطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من إيران واليمن والعراق باتجاه إسرائيل، أو أن تركيا والعراق أغلقتا مجالهما الجوي، كاذبة. رويترز لم تنشر ذلك".

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وكانت وسائل إعلامية قالت إنه في الساعات المقبلة سيشهد العالم مشاهد محيرة وأحداثاً مهمة، لكنها لم توضح ما إذا كانت إيران ستبدأ هجوماً على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته شمالي العاصمة طهران الأربعاء الماضي.

وأضافت أن "المحافظات الإيرانية تشهد تحركات عسكرية واسعة، وتنقل معدات عسكرية ثقيلة مثل أجهزة التشويش وأنظمة الدفاع الجوي".