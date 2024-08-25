أكدت إسرائيل استعدادها لضرب العاصمة اللبنانية ردا على هجمات متوقعة من ميليشيا حزب الله قريبا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة، السبت، إن إسرائيل سترد على استهداف تل أبيب من قبل "حزب الله"، باستهداف بيروت إذا هاجمت الميليشيا تل أبيب.

وتتزايد التقديرات الإسرائيلية باقتراب هجوم "حزب الله"، الذي هدد تل أبيب مباشرة بالانتقام لمقتل القيادي الكبير فيه فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصبح الهجوم المتوقع وشيكا بشكل أكبر في ظل تعثر مفاوضات التهدئة بشأن غزة، إذ يربط مراقبون تأخر تنفيذ تهديدات "حزب الله" وإيران بمحاولات الوسطاء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت "يديعوت أحرنوت" أن إسرائيل أوصلت تحذيرها بضرب بيروت إلى الطرف اللبناني، دون أن تحدد الصحيفة موعد أو طريقة نقل هذا التحذير.

وفي الإطار ينفذ رئيس الأركان الأمريكي الجنرال تشارلز براون زيارة مفاجئة للمنطقة، بدءا من الأردن، ويتوقع أن تكون مصر وإسرائيل محطتين لاحقتين للزيارة التي تأتي في ظل تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

ومن جهته يؤكد الجيش الإسرائيلي جاهزيته استعدادا لما يوصف بـ "أسبوع حاسم"، وسط التقديرات بهجوم "حزب الله" خلال الأيام القليلة المقبلة.