قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان"، اليوم الخميس، إن حركة حماس عينت عز الدين الحداد الملقب بـ"الشبح" قائدا جديدا لجناحها العسكري، مما يزيد احتمالية إصابة محمد الضيف في القصف الذي استهدف منطقة المواصي قبل أيام.

وذكرت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي فشل سابقا في اغتيال قائد لواء غزة عز الدين الحداد إلى جانب قائد لواء رفح محمد شبانة.

ويلقب عز الدين الحداد بـ "الشبح" نظرًا لعدم تمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إليه، وهو أحد قدامى الذراع العسكرية لحركة حماس.

وخلال الحرب كشفت الهيئة أنه تم تعيين حداد قائدًا لشمال قطاع غزة بأكمله، إذ كان يعيش في حي تل الهوى، ونجا من عدة محاولات اغتيال خلال العقد الماضي.

وشن الجيش الإسرائيلي قبل أيام غارة على منطقة المواصي في قطاع غزة تعد من الأكثر دموية خلال أكثر من تسعة أشهر من الحرب.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف والقيادي العسكري البارز رافع سلامة، بينما نفت حركة حماس مقتل قائد جناحها العسكري.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الغارة أدت إلى مقتل 92 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.