العراق.. إصابات في مظاهرة بالديوانية احتجاجا على سوء الخدمات

شهد قضاء الشافعية القريبة من مركز محافظة الديوانية، إحدى محافظات منطقة الفرات الأوسط جنوبي العراق، تظاهرة بسبب سوء الخدمات، أدّت إلى تسجيل عدة إصابات بين صفوف المتظاهرين.

وقال الناشط المدني محمد جبل إن قضاء الشافعية شهد تظاهرات "بسبب سوء الخدمات وقلة التجهيز بالكهرباء وتدهور الشبكة الناقلة الكهربائية".

وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المتظاهرين قطعوا طريق النجف - الديوانية لساعات، وتم فض الاعتصام بالقوة من قبل القوات الأمنية، وفتح الطريق، مع وقوع عدد من المصابين بين صفوف المتظاهرين".

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وبشأن ملابسات ما جرى، قال مسؤول الإعلام في شرطة الديوانية، العقيد علي محمود، إن "قوات مكافحة الشغب أطلقت الرصاص في الهواء، والغاز المسيّل للدموع؛ بهدف تفريق المتظاهرين في ناحية الشافعية غربي الديوانية، وفتحت الطريق الرابط مع النجف".

وبين، لـ"إرم نيوز"، أن "أهالي الشافعية التحقوا صباح اليوم الاثنين ببقية مدن المحافظة المحتجة على تردي الكهرباء، وأغلقوا الطريق بالإطارات المشتعلة، وطالبوا بإرسال وفد حكومي لاستلام مطالب الناحية".

وبشأن الأنباء عن الاعتداء على عدد من المتظاهرين، قال العقيد العراقي إن "الاعتداء الذي حصل كان بهدف فض الاعتصام، واستهدف عدداً من المتظاهرين كانوا ملثمين، واعتدوا على القوات الأمنية، وعملوا على استفزازهم في أثناء فض الاعتصام".